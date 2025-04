Sport.quotidiano.net - Il Gallo trionfa: poker al Casalecchio e conquista la Promozione

Ilcala illa, un risultato storico per la piccola ma ambiziosa società granata. Due gol per tempo e ilva ko. Al secondo match point dunque la truppa di Sergio Zambrini centra l’obiettivo, un risultato insperato all’inizio della stagione. Alla vigilia si sentiva in tutti la tensione di fare risultato e archiviare il salto di categoria con due giornate di anticipo. Contro il fanalino di coda si assiste a un monologo della capolista, in vantaggio fin dalle prime battute. Al 3’ su calcio d’angolo battuto da Malservisi per la testa di Roncarati, che da centro area batte il portiere bolognese. Il raddoppio arriva a stretto giro di posta: al 9’ ancora da calcio d’angolo, palla a Niezhenstev che si testa insacca. Si va all’intervallo con il doppio vantaggio per il, che consolida il risultato al 50’ con Piero Coraini, che mette in rete dopo una serie di rimpalli.