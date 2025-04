Il Furèsta tour fa tappa in Sicilia | la Niña in concerto ai Cantieri culturali della Zisa

A due settimane dall'uscita del suo nuovo ambizioso progetto discografico, La Niña annuncia le date del Furèsta tour che la vedrà esibirsi, a partire dal mese di maggio 2025, nelle migliori e più suggestive venue a cielo aperto di tutta Italia. Il viaggio musicale, Prodotto da Otr Live, in partenza da Torino il 17 maggio per l'Heroes Festival, farà tappa a Palermo l'1 giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa per il Gisira.

