Il fuoco che avvolge le tende e le urla disperate | l’attacco di Israele ai giornalisti a Gaza – Il video

L’esercito israeliano ha colpito nella notte una tenda montata davanti all’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di, usata come base dai. Il raid ha causato almeno due morti tra i cronisti, e ne ha feriti gravemente altri sette. I dueuccisi si chiamavano Hilmi Al-Faqaawi e Yusuf Al-Khazandar. Un altro, Ahmad Mansour, corrispondente dell’agenzia locale Palestine Today è invece gravemente ustionato, e i medici stanno cercando di salvargli la vita. Sui social sono stati pubblicati alcunigirati appena dopodove si vedono le fiamme che avvolgono le, la disperazione dei presenti che tentano in ogni modo di salvare le persone che si trovano in mezzo al.L'articolo Ilchelee lediai– Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.