Secoloditalia.it - Il funerale di Ilaria Sula e la nuova pista: la madre di Mark Samson è indagata per occultamento di cadavere

Si sono svolte oggi le esequie della studentessa 22enne, vittima di femminicidio, con il corteo funebre iniziato dalla casa familiare di viale dello Stadio a Terni e conclusosi nel cimitero comunale. Per una tragica coincidenza, nella stessa giornata si sono svolte anche le onoranze per la sua coetanea siciliana Sara Campanella, anche lei vittima di un femminicidio. L’uscita del feretro bianco, coperto di rose bianche e rosse, è stato seguito da un lungo applauso delle diverse centinaia di persone, tra amici e parenti, giunti per l’estremo saluto a. La, il padre e il fratello erano dietro il carro funebre mentre una ragazza sollevava in aria una foto di. “Pere per tutte le altre vittime, basta violenza sulle donne”, è stata la scritta presente su uno degli striscioni affissi davanti alla sua abitazione, insieme ai fiori e agli altri cartelli.