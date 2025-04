Mistermovie.it - Il film biografico su Michael Jackson sarà diviso in due parti, Michael esce nel 2026

L'attesa per ilsu, diretto da Antoine Fuqua, si fa ancora più grande con un annuncio importante. Secondo quanto riportato da Roger Friedman di Showbiz411, il, intitolato semplicemente "", verràin due. Ogni parte avrà una durata di due ore e entrambe le pellicole arriveranno nelle sale cinematografiche nel, un deciso passo in avanti rispetto alla precedente data di uscita fissata per il 3 ottobre 2025, che sembra destinata a essere posticipata nei prossimi mesi. Ilsuin due: "" di Antoine FuquanelQuesta scelta di suddividere ilin due lungometraggi non è casuale, ma un chiaro tentativo di farne un evento cinematografico di grande portata, simile a quello che la Lionsgate sta cercando di fare con l'adattamento di "Wicked".