Agi.it - Il femminicidio di Ilaria, la madre dell'ex indagata per occultamento di cadavere

Leggi su Agi.it

AGI - "Laera in casa e adesso sta chiarendo la sua posizione. La signora èper concorso indi cadavere". Cosi' l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mark Samson, il 23enne filippino accusato'omicidio diSula, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere all'interno di un valigione. In particolare si vuole verificare la ricostruzione fornita dal figlio che sostiene di aver ucciso la sua ex, studentessa umbraa Sapienza, alle 11 di mattina di mercoledì 26 marzo, in un raptus di gelosia dopo che aveva letto il messaggio che aveva ricevuto da un ragazzo. Sulla possibile "perizia psichiatrica", Gallo precisa che bisognerà "esaminare il suo interrogatorio e capire se ci sia un percorso pregresso.