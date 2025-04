Ilnapolista.it - Il doping nello sport amatoriale: dall’aspirina al Voltaren al Viagra «molto popolare negli sport di montagna»

Leggi su Ilnapolista.it

La Süddeutsche lancia l’allarme. Non tanto per i big dello, di quelli “se ne discute in pubblico solitamente”. Il quotidiano tedesco parla invece di quelsommerso che si diffondeamatoriali. Lì “la quantità di farmaci iniettati e ingeriti è decisamente maggiore. Già nel 2005, un rapporto del Senato belga aveva rilevato che l’80 percento del farmaco ematico Epo e l’84 percento di tutti i tipi di ormoni della crescita prodotti in tutto il mondo non venivano assunti da persone malate, bensì da atleti“.Leggi anche: Merckx: «Nel 69 mi offrirono tanti soldi per lasciare il Giro d’Italia. Tre giorni dopo fui trovato positivo al»Per provare a fare un po’ di chiarezza, il quotidiano ha chiesto maggiori delucidazioni a Fritz Sörgel, farmacologo e uno dei più noti esperti antiin Germania.