Il design spirituale è in ascesa: oggetti spirituali e nuovi spazi per l'anima da scoprire

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui (senza spese di spedizione) «Una cultura delche abdichi alla progettazione di talismani sacri perde occasioni cruciali di entrare nella vita degli umani». Così lo scrittore Gianluigi Ricuperati spiegava l’origine di un progetto che qualche tempo fa ha visto un gruppo dier reinterpretare l’stica religiosa. In tempi di incertezza – politica, economica, climatica – si trova conforto nella fede, ma si cercano ancheguru, rivolgendosi a religioni alternative (in rapida crescita) e se è il caso anche agli dèi dell’intelligenza artificiale e ai culti di TikTok. Le nuove generazioni sono più credenti di quanto si pensi.