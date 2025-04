Il dazio sul parmigiano

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.Il, tassa o gabella. una consuetudine sgradevole che si ripresenta ogni volta che si va in gita sulla via Emilia. La meravigliosa regione che mi ha accolto anni fa, da emigrante per amore, vive calcisticamente di dispetti alla mia Inter. Dalla beffa di Sarti, che i vecchietti ricorderanno sicuramente, alla papera di Radu, dalle trasferte al Mapei, dove i neroverdi, contro la “sesta squadra di Milano”, si trasformano negli Avengers, alla storica rivalità con il Parma, che ha sempre reso il Tardini un campo indigesto.Marotta e famiglia arrivano in gita gastronomica nelle colline dei Ducali, con l’acquolina in bocca per i meravigliosi Culatelli di Zibello, prosciutti, salami di Felino, torta fritta e tortelli alle erbette. con un bel pezzo diprima del dessert.