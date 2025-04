Padovaoggi.it - Il corso sulla sicurezza ora si fa con la realtà virtuale

Leggi su Padovaoggi.it

Fòrema ha acquistato alcuni visori e le licenze per 15 scenari interattivi attraverso i quali i lavoratori possono vivere in prima persona situazioni di rischio e sperimentare in totalele corrette procedure di prevenzione e gestione delle emergenze. Grazie a una partnership con.