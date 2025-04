Il Commovente Ricordo dei Vigili del Fuoco nel 16 Anniversario del Sisma

Anniversario del devastante terremoto che colpì L'Aquila nel 2009, la città ha ospitato una serie di cerimonie commemorative per onorare le 309 vittime e riflettere sul percorso di ricostruzione intrapreso. Tra i momenti più toccanti, l'intervento di Gennaro Tornatore, attuale direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l'Abruzzo, che ha definito l'esperienza aquilana come la "nostra prova più dura" . Durante la cerimonia svoltasi presso il monumento dell'Angelo davanti alla Casa dello Studente, Tornatore ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il Ricordo di quei giorni difficili. Ha evidenziato come l'evento abbia rappresentato una sfida significativa sia sul piano umano che professionale per i Vigili del Fuoco, rafforzando un legame indissolubile con la comunità locale.

