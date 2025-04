Il Cisterna Volley parte forte nei Playoff 5 posto | 3-0 su Grottazzolina

Cisterna Volley inizia con una vittoria il percorso ai gironi dei Playoff quinto posto, superando in tre set la Yuasa Battery Grottazzolina. In una giornata dove si esaltano Nedeljkovic e Tarumi, c’è spazio tra le fila di casa per vedere in campo i giovani Finauri e Fanizza, oltre che alla. Latinatoday.it - Il Cisterna Volley parte forte nei Playoff 5° posto: 3-0 su Grottazzolina Leggi su Latinatoday.it Ilinizia con una vittoria il percorso ai gironi deiquinto, superando in tre set la Yuasa Battery. In una giornata dove si esaltano Nedeljkovic e Tarumi, c’è spazio tra le fila di casa per vedere in campo i giovani Finauri e Fanizza, oltre che alla.

