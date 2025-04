Ilrestodelcarlino.it - Il cielo stellato di Galla Placidia al centro della visita di re Carlo a Ravenna

Nel blu: anche reIII del Regno Unito sarà fra qualche giorno (giovedì 10 aprile, ndr) tra coloro che avranno compiuto nella vita una delle esperienze artistiche più avvolgenti in assoluto, e cioè il ritrovarsi in piedi aldel Mausoleo di, a, circondati da uno dei cieli stellati più iconici del mondo dell'arte. Un'icona d'arte e storia aGli astri dorati sullo sfondo blu notte del mausoleo che celebra l'imperatrice romana figlia di Teodosio e sorella di Onorio e Arcadio sono stati la scelta del re per la partetesua(la regina Camilla negli stessi istanti visiterà invece il Museo Byron). Mosaici che, è bene ricordarlo, a differenza di altri monumentiti, non sono di epoca bizantina, bensì pienamente romana:è infatti figlia di Teodosio, ultimo sovrano a regnare su tutto l'impero, e sorella dei primi imperatori di Oriente e Occidente, rispettivamente Arcadio e Onorio.