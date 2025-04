Il ceo di Jp Morgan contro i dazi di Trump | Fanno salire i prezzi e scendere il Pil

Trump rischia di aumentare i prezzi, trascinare l’economia globale verso una recessione e indebolire la posizione degli Stati Uniti sullo scacchiere globale. A lanciare l’allarme – dopo l’ennesimo giorno da incubo per le Borse di tutto il mondo – è Jamie Dimon, amministratore delegato di Jp Morgan, che in una lettera agli azionisti della banca chiede di risolvere la questione dei dazi «il prima possibile». Secondo Dimon, la politica commerciale della Casa Bianca genera molte «incertezza» e rischia di portare a una frammentazione definita «disastrosa» delle alleanze tra Washington e i governi europei.Trump insiste: «Non c’è inflazione»Nonostante i mercati in caduta libera e i timori degli economisti, Trump sembra intenzionato a tirare dritto sui dazi annunciati la scorsa settimana. Leggi su Open.online La guerra commerciale scatenata da Donaldrischia di aumentare i, trascinare l’economia globale verso una recessione e indebolire la posizione degli Stati Uniti sullo scacchiere globale. A lanciare l’allarme – dopo l’ennesimo giorno da incubo per le Borse di tutto il mondo – è Jamie Dimon, amministratore delegato di Jp, che in una lettera agli azionisti della banca chiede di risolvere la questione dei«il prima possibile». Secondo Dimon, la politica commerciale della Casa Bianca genera molte «incertezza» e rischia di portare a una frammentazione definita «disastrosa» delle alleanze tra Washington e i governi europei.insiste: «Non c’è inflazione»Nonostante i mercati in caduta libera e i timori degli economisti,sembra intenzionato a tirare dritto suiannunciati la scorsa settimana.

