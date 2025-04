Il cartellone di Sherwood festival prende forma | Nitro ed Ele a si aggiungono agli ultimi annunci

Nitro torna sul palco di Sherwood a due anni dalla sua ultima esibizione. Tra i nomi di punta del rap italiano, Nitro si è distinto per la sua tecnica, la forza dei suoi testi e una carriera costellata di successi, da Suicidol a OUTSIDER. Sarà protagonista venerdì 13 giugno in una. Padovaoggi.it - Il cartellone di Sherwood festival prende forma: Nitro ed Ele a si aggiungono agli ultimi annunci Leggi su Padovaoggi.it È ufficiale:torna sul palco dia due anni dalla sua ultima esibizione. Tra i nomi di punta del rap italiano,si è distinto per la sua tecnica, la forza dei suoi testi e una carriera costellata di successi, da Suicidol a OUTSIDER. Sarà protagonista venerdì 13 giugno in una.

Il cartellone di Sherwood festival prende forma: Nitro ed Ele a si aggiungono agli ultimi annunci. Sherwood Festival – Annunciati Nitro ed Ele il 13 giugno. Sherwood Festival 2024 a Padova: musica, teatro e talk. Il programma degli eventi. Sherwood festival, Gazzelle torna a Padova per la tappa del tour estivo. Sherwood Festival 2023 Padova: come arrivare, date e programma dei concerti e le informazioni. SHERWOOD FESTIVAL annuncia Serena Brancale e Xhuliano Dule. Ne parlano su altre fonti

Il cartellone di Sherwood festival prende forma: Nitro ed Ele a si aggiungono agli ultimi annunci - È ufficiale: Nitro torna sul palco di Sherwood a due anni dalla sua ultima esibizione. Tra i nomi di punta del rap italiano, Nitro si è distinto per la sua tecnica, la forza dei suoi testi e una carri ... (padovaoggi.it)

Galactica, electronic music festival a Sherwood - Per la prima volta a Sherwood Festival arriva Galactica. Due istituzioni della club culture italiana e internazionale insieme per una sera: Cocoricò e ilMuretto portano in uno dei festival più iconici ... (padovaoggi.it)

Sherwood Festival torna dall'11 giugno al park nord dell'Euganeo tra cultura e concerti: da Ghali agli Afterhours, tutti le date in programma - PADOVA - Dall'11 giugno al 12 luglio nel parcheggio nord dello stadio Euganeo torna Sherwood Festival, tra i festival indipendenti più longevi e noti d'Italia capace di unire a una vastissima ... (ilgazzettino.it)