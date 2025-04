Quifinanza.it - Il buono Soluzione Futuro offre una rendita mensile per 15 anni

Lasciare il proprio denaro sul conto corrente non è una scelta saggia e il motivo principale si chiama inflazione. Significa che con gli stessi soldi, con il passare del tempo, si possono acquistare meno beni e servizi. In più, i conti correnti offrono spesso rendimenti pari allo zero. A seconda dei casi è anche richiesto un pagamento. Un canoneper tenerli attivi, nonché eventuali altri costi.Tenere il proprio denaro parcheggiato, quindi, non frutta quasi nulla. I buoni fruttiferi postali potrebbero invece rappresentare una scelta sicura e accessibile per far crescere il proprio capitale. Sono infatti garantiti dallo Stato, hanno una tassazione del 12,50% e, inoltre, danno la possibilità di chiedere il rimborso in ogni momento. Inoltre, non hanno costi di gestione o spese iniziali per cui sono dei prodotti ideali per chi si avvicina per la prima volta al mondo del risparmio investito.