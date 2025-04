Sport.quotidiano.net - Il Bologna fa paura al Napoli e consolida la zona Champions

, 7 aprile 2025 – Un punto per l'Europa, ma con più un pizzico di amaro in bocca. Ilferma ilal Dall'Ara, lo mette sotto per un tempo intero e, nel finale, va vicino anche a ribaltarla, dopo aver chiuso sotto il primo tempo. Gol stellare di Ndoye per un'altra serata daal Dall'Ara: quarto postoto, a +1 sulla Juventus, in attesa del match di domenica prossima a Bergamo. Scontri tra polizia e ultras napoletani: mazze, bombe carta e un agente ferito Nel riscaldamento si ferma Ferguson (problemi muscolari), dentro Aebischer, a formare la coppia tutta svizzera in mediana assieme a Freuler, davanti confermato Dallinga, affiancato da Orsolini e Ndoye. Anche per il, doppio forfait dell'ultim'ora: in porta c'è Scuffet per Meret, mentre è Juan Jesus il sostituto di Buongiorno al centro della difesa azzurra.