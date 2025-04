Inter-news.it - Il Bologna aiuta l’Inter e ferma il Napoli! Distanza intatta

Ilpareggia contro ilper 1-1 eanchenella corsa scudetto di questo infinito finale di stagione. Non basta il vantaggio alla squadra oggi allenata da Stellini.PARI – Ildomina e pareggia contro ilper 1-1. Il secondo tempo straripante degli emiliani permette almeno di agguantare il punto che altrimenti sarebbe sfumato per il gol subito ad inizio partita. L’errore clamoroso di Jhon Lucumì in anticipo su Romelu Lukaku ha lasciato uno spazio enorme a Franck Zambo Anguissa per correre verso l’area di rigore da solo, superare Lukasz Skorupski e segnare la rete del momentaneo 1-0. Dopo il gol i partenopei si sono abbassati, hanno cercato di tenere il risultato e hanno subito completamente l’offensiva del. La squadra di Vincenzo Italiano ha aspettato fino al 64? circa per ottenere almeno la rete del pareggio.