Il Battito – Il nuovo romanzo di Olga Tordonato un viaggio tra realtà e percezione

Roma, 7 apr – Un’opera intensa e suggestiva che esplora il confine tra coscienza e inconscio. Qual è il vero confine tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo? Il, ildi, un’esperienza narrativa che indaga il mistero della mente, i legami invisibili tra le persone e ladella. Un’opera avvolgente e profonda, capace di trascinare il lettore in un intreccio di emozioni, domande e rivelazioni.“Il”, untraUn ragazzo giace in coma in un centro specializzato, sospeso in una condizione enigmatica tra la vita e l’oblio. Sua madre attende con speranza un risveglio che sembra impossibile. A chilometri di distanza, Arianna sente il bisogno di cambiare qualcosa nella propria esistenza. L’incontro con Otis, il carismatico proprietario di una palestra, è il punto di svolta.