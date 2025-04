‘Il Banchiere di Dio’ Nicolò Majnoni | In tempi polarizzati gli esseri umani fanno cose impensabili

Leggi su Funweek.it

è bastato sentir parlare dell’omicidio di Roberto Calvi per sprofondare in un rabbit hole che lo ha portato a realizzare il podcast Ildi Dio. Disponibile su tutte le piattaforme audio (Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ecc) – attraverso testimonianze originali e reperti audio inediti – il podcast (produzione originale Vois) ripercorre la storia di Roberto Calvi, ex presidente del Banco Ambrosiano trovato impiccato a Londra il 18 giugno 1982 sotto il Ponte dei Frati Neri, e i segreti che si nascondono dietro la sua morte.LEGGI ANCHE: ‘L’Omicidio deldi, Tom Donahue parte dal caso Calvi per analizzare «l’ascesa mondiale della destra»«La storia – ci racconta– nasce da questo caffè presto con questo amico italiano pieno di storie probabili e improbabili.