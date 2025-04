Ilfattoquotidiano.it - Il 5 aprile è stato un buon inizio. Ora il Pd si chiarisca le idee su pace e riarmo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La manifestazione promossa dal Movimento 5stelle sabato 5a Roma e il suo enorme e indiscutibile successo rappresentano una grande e storica vittoria. Innanzitutto per il Movimento stesso, che ritrova la sua ispirazione originaria, quella che aveva affascinato gran parte del popolo italiano e che si era persa per la penosa degenerazione del suo profeta farlocco che, per ragioni ancora non del tutto chiare, aveva subito il resistibile appeal di Draghi e addirittura pure di Cingolani. Poi per l’unico campo largo che possa avere senso in Italia, quello della sinistra plurale ma unita sui temi della, del disarmo e dei diritti – tutti i diritti – non solo quelli “civili” strumentalmente sbandierati dai guerrafondai per gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica ed avallare l’ignobile frottola della superiorità culturale europea.