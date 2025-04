Il 21 luglio Jennifer Lopez si esibirà al Lucca Summer Festival

Lucca (ITALPRESS) – Jennifer Lopez, una delle entertainer più influenti del nostro tempo, torna sulla scena internazionale con l'annuncio del tour Jennifer Lopez: Up All Night live in 2025. I fan possono aspettarsi un'esibizione travolgente con tutti i suoi successi che hanno scalato le classifiche nel corso della sua straordinaria carriera. JLo si esibirà il 21 luglio al Lucca Summer Festival nell'Area Mura Storiche per la sua unica data italiana.

