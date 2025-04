Il 13enne colpito in testa da un proiettile maneggiava la pistola del fratello

13enne romano, operato per due volte, che sta lottando tra la vita e la morte dopo essere rimasto ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco. Una vicenda ancora tutta da chiarire che si è consumata nella tarda serata di sabato quando l'adolescente è stato.

