Ikhbayri brilla nella vittoria della Valsa Group | MVP contro Modena

URIARTE 6,5 (att. 50% su 2, 1 ace, 1 b.s., 1 muro) – Ordine e metodo, scelte semplici ma che funzionano. Nicolas si fida di quelli che fisicamente dominano:, Mati, Sanguinetti, fenotipi che anon mancano. Qualche calo di rendimento lo accusa, ma nel complesso la sua prova è solida. DE CECCO sv – Pochi passaggi in campo al termine di una settimana complicata sul piano fisico.7,5 (in foto att. 46% su 26 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 100% su 1, 2 ace, 4 b.s., 4 muri) – Energia da vendere in tutti i fondamentali – talvolta persino troppa, come è suo costume. In attacco, a muro, al servizio,interpreta ’alla vecchia maniera’ il ruolo dell’opposto, e lo fa bene. MVP. BUCHEGGER 6 (att. 75% su 4 con 1 err.) – Entra e incappa subito in un eccesso di foga, intervenendo su un pallone in invasione aerea.