Identificata la donna in riva al Serio | Morta almeno 48 ore prima del ritrovamento anticipata l’autopsia

Serio ad Alzano Lombardo, sotto il cavalcavia della Statale 671. Si tratta di una donna marocchina classe 1981, con un “percorso di vita difficile” si limitano a far sapere gli inquirenti.l’autopsia, inizialmente prevista per mercoledì, è stata anticipata a lunedì pomeriggio alle 15,30 all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Questo per effettuare il prima possibile degli accertamenti sul corpo che potrebbero essere decisivi nell’indirizzare le indagini.Il pm Giulia Angeleri ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, l’ipotesi di reato più grave proprio per non lasciare intentata alcuna strada a livello investigativo.Al momento del ritrovamento, la donna aveva addosso la biancheria intima e una canottiera bianca. Bergamonews.it - Identificata la donna in riva al Serio: “Morta almeno 48 ore prima del ritrovamento”, anticipata l’autopsia Leggi su Bergamonews.it È stato identificato il corpo senza vita trovato domenica mattina 6 aprile sul greto del fiumead Alzano Lombardo, sotto il cavalcavia della Statale 671. Si tratta di unamarocchina classe 1981, con un “percorso di vita difficile” si limitano a far sapere gli inquirenti., inizialmente prevista per mercoledì, è stataa lunedì pomeriggio alle 15,30 all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Questo per effettuare ilpossibile degli accertamenti sul corpo che potrebbero essere decisivi nell’indirizzare le indagini.Il pm Giulia Angeleri ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, l’ipotesi di reato più grave proprio per non lasciare intentata alcuna strada a livello investigativo.Al momento del, laaveva addosso la biancheria intima e una canottiera bianca.

