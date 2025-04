I tifosi del Leicester non ne possono più | lasciano lo stadio a mezz’ora dall’inizio della partita

tifosi del Leicester abbandonano lo stadio dopo soli 34 minuti di gioco. Sotto di tre gol contro il Newcastle parte del pubblico di casa decide di lasciare subito il loro posto in tribuna. Leggi su Fanpage.it delabbandonano lodopo soli 34 minuti di gioco. Sotto di tre gol contro il Newcastle parte del pubblico di casa decide di lasciare subito il loro posto in tribuna.

I tifosi del Leicester non ne possono più: lasciano lo stadio a mezz’ora dall’inizio della partita. Leicester, Vardy segna e fa infuriare i tifosi del Tottenham: ecco come li ha sbeffeggiati|Estero. Il Manchester City ha firmato una partnership con Viagogo. Dalla storica vittoria in campionato all'incubo retrocessione: il Leicester vede vicino il baratro Championship. Meeting point e ingresso allo stadio: cosa sapere sulla trasferta a Leicester. Il tifoso che aveva scommesso Leicester campione rinuncia a 90 mila euro, ma ne incassa 39 mila. Ne parlano su altre fonti

