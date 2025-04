I The Jackal con la seconda stagione di Pesci piccoli in anteprima al Comicon di Napoli 2025 | ecco quando

Jackal animerà l'edizione XXV del Comicon di Napoli, in cartellone dal 1° al 4 maggio nella città partenopea. Proprio in occasione dell'evento, il gruppo presenterà la seconda stagione di Pesci piccoli. Le prime immagini del nuovo ciclo di episodi verranno mostrate in esclusiva il 2 maggio presso l'Auditorium della Mostra d'Oltremare, dopo il successo della prima stagione distribuita su Prime Video nel 2023. Il ritorno dei The Jackal con la seconda stagione di Pesci piccoli Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru saranno sul palco per presentare la seconda stagione di Pesci piccoli.

