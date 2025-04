I Simpson da record rinnovati fino alla stagione 40 | è una delle serie più longeve della storia

Simpson hanno appena ricevuto un massiccio rinnovo di nuovi episodi, raggiungendo quota 40 stagioni e questo renderà ufficialmente la serie animata una delle più lunghe di sempre. Con una notizia che fa tremare le fondamenta dell'animazione, I Simpson è stato rinnovato per altre quattro stagioni, portando il leggendario cartone animato a raggiungere la stagione 40 e a registrare un record: sono tra le serie tv più longeve di sempre. I Simpson verso la storia con 40 Stagioni Dopo oltre 35 anni di trasmissione, il fenomeno ha infranto e riscritto innumerevoli record della televisione statunitense, superando addirittura titoli storici come la serie western Bonanza. L'incredibile serie di Matt Groening continua a dominare il panorama grazie a un cast impeccabile che ha reso il mondo di Springfield un'icona culturale. Movieplayer.it - I Simpson da record, rinnovati fino alla stagione 40: è una delle serie più longeve della storia Leggi su Movieplayer.it hanno appena ricevuto un massiccio rinnovo di nuovi episodi, raggiungendo quota 40 stagioni e questo renderà ufficialmente laanimata unapiù lunghe di sempre. Con una notizia che fa tremare le fondamenta dell'animazione, Iè stato rinnovato per altre quattro stagioni, portando il leggendario cartone animato a raggiungere la40 e a registrare un: sono tra letv piùdi sempre. Iverso lacon 40 Stagioni Dopo oltre 35 anni di trasmissione, il fenomeno ha infranto e riscritto innumerevolitelevisione statunitense, superando addirittura titoli storici come lawestern Bonanza. L'incredibiledi Matt Groening continua a dominare il panorama grazie a un cast impeccabile che ha reso il mondo di Springfield un'icona culturale.

I Simpson da record, rinnovati fino alla stagione 40: è una delle serie più longeve della storia. Marge Simpson su un sarcofago egizio di 3.500 anni fa. I Simpson rinnovano sino al 2025, record di oltre 800 puntate. I Simpson sono stati rinnovati fino al 2025, supereranno gli 800 episodi. “I SIMPSON” POLVERIZZANO OGNI RECORD. I Simpson verso l'episodio 800: arriva il rinnovo per altre due stagioni. Ne parlano su altre fonti

I Simpson da record, rinnovati fino alla stagione 40: è una delle serie più longeve della storia - I Simpson hanno appena ricevuto un massiccio rinnovo di nuovi episodi, raggiungendo quota 40 stagioni e questo renderà ufficialmente la serie animata una delle più lunghe di sempre. (msn.com)

I Simpson rinnovati per altre quattro stagioni: la serie continua a battere record - "I Simpson" ottengono il rinnovo per quattro nuove stagioni, consolidando il loro status di icona della cultura pop e continuando a intrattenere il pubblico globale dopo oltre trentacinque anni. (ecodelcinema.com)

I Simpson: il nuovo rinnovo la trasforma in una delle serie più longeve di tutti i tempi - L'ennesimo rinnovo per la serie animata I Simpson ha trasformato la serie tv di Matt Groening in una delle più longeve di tutti i tempi. (serial.everyeye.it)