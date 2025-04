I servizi del Brasile di Bolsonaro spiavano il Paraguay e adesso Lula deve litigare per l’energia

Paraguay ha formalmente interrotto i negoziati con il Brasile per la ripartizione dell’energia elettrica generata della centrale idroelettrica binazionale di Itaipù dopo essere venuta a conoscenza delle azioni di spionaggio portate avanti dai servizi segreti brasiliani.Secondo quando si apprende per ammissione dello stesso Governo brasiliano, la principale agenzia di intelligence nazionale, l’Abin, avrebbe spiato le autorità paraguaiane durante la presidenza di Jair Bolsonaro, predecessore dell’attuale Luiz Inácio Lula da Silva, tra il giugno del 2022 e il marzo del 2023. Obiettivo dell’operazione di spionaggio condotta dal Brasile e incentrata sull’intercettazione di corrispondenza elettronica ufficiale, ma forse non solo quella, era presumibilmente quello di “trarre vantaggi strategici” in vista dei delicati negoziati sulla ripartizione e sulle tariffe dell’energia prodotta dalla centrale di Itaipù. It.insideover.com - I servizi del Brasile di Bolsonaro spiavano il Paraguay e adesso Lula deve litigare per l’energia Leggi su It.insideover.com Il Governo delha formalmente interrotto i negoziati con ilper la ripartizione delelettrica generata della centrale idroelettrica binazionale di Itaipù dopo essere venuta a conoscenza delle azioni di spionaggio portate avanti daisegreti brasiliani.Secondo quando si apprende per ammissione dello stesso Governo brasiliano, la principale agenzia di intelligence nazionale, l’Abin, avrebbe spiato le autorità paraguaiane durante la presidenza di Jair, predecessore dell’attuale Luiz Inácioda Silva, tra il giugno del 2022 e il marzo del 2023. Obiettivo dell’operazione di spionaggio condotta dale incentrata sull’intercettazione di corrispondenza elettronica ufficiale, ma forse non solo quella, era presumibilmente quello di “trarre vantaggi strategici” in vista dei delicati negoziati sulla ripartizione e sulle tariffe delprodotta dalla centrale di Itaipù.

Brasile, Bolsonaro sarà processato per tentato golpe - L’ex presidente dovrà rispondere, insieme a sette imputati, dell’assalto del 2023 alla spianata dei Tre Poteri a Brasilia per reati come organizzazione ... (repubblica.it)

Vi racconto i guai di Bolsonaro in Brasile - La Corte Suprema del Brasile ha deciso all’unanimità di processare per tentato colpo di stato e altri crimini accessori l’ex presidente Jair Mesiah Bolsonaro, 70. Un’ accusa e un giudizio senza ... (startmag.it)

Brasile, Bolsonaro andrà a processo per tentativo di golpe - Brasilia, 26 mar. (askanews) - La Corte suprema federale brasiliana ha accettato a maggioranza di accogliere la denuncia della Procura generale e ... (notizie.tiscali.it)