I rossi soffrono di una rara sconfitta mentre il piombo della gara del titolo rimane a 11 punti

2025-04-06 17:02:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Liverpool ha perso l’occasione di allungare il comando in cima alla Premier League a 14tre gol nello spazio di 14 minuti hanno dato a Fulham una vittoria per 3-2 a Craven Cottage.I Reds sapevano che potevano quasi sigillare ilcon la vittoria dopo il pareggio per 1-1 dell’Arsenal a Everton sabato, e hanno preso un vantaggio del 14 ° minuto attraverso Alexis Macallister.Ma la risposta di Fulham nel punire una casuale difesa del Liverpool è stata magnifica, la finitura intelligente di Ryan Sessegnon, seguita da uno sforzo deviato di Alex Iwobi e un sublime goal individuale di Rodrigo Muniz.Luis Diaz ha tirato indietro uno per Liverpool con 18 minutinti, ma la squadra di Arne Slot non è riuscita a trovare il pareggioFulham ha resistito per una meritata vittoria che aumenta le loro speranze di calcio europeo.