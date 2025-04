Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 7 aprile 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Ulisse e il piacere della scoperta, su Canale 5 The Couple. Guida aiTv della serata di lunedì 7Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 7? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.21 Hitman Agent 47. Lo scienziato Piotr Litvenko crea assassini perfetti tramite clonazione, ma si pente dei suoi esperimenti e scompare. La figlia Katia, ignara del passato, lo cerca disperatamente. Intanto, l’Agente 47, uno dei killer creati, e John Smith, che si offre di proteggerla, la coinvolgono in una pericolosa caccia. Chi sopravviverà? Su Rai Movie dalle 21.10 La via del West.