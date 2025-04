Ilrestodelcarlino.it - I progetti del Comune. Non solo ex Verrocchio: sovrappasso per la stazione. Spunta una maxi rotatoria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La città vuole fare uno scatto in avanti a 360 gradi, o almeno ci prova. Un capitolo importante è rappresentato, sicuramente, dai grandi eventi che possono rappresentare una vetrina nazionale e, da qui, ecco festival, rilancio di storiche manifestazioni come la Festa del Mare e poi concerti, mostre. Tornare in qualche modo ad essere un punto di riferimento, lungo l’Adriatico, nel settore della cultura e del divertimento. Ma un aspetto, non certamente secondario, ma che di sicuro non è così immediato come percezione, è rappresentato dallo sviluppo infrastrutturale, della mobilità, del decoro per rendere il capoluogo una città ancora più vivibile. E quindi ad essere in prima linea è il settore delle opere pubbliche che dovrà ridisegnare il capoluogo rendendolo più attrattivo e non. Da qui gli interventi di riqualificazione di corso Garibaldi con il nuovo arredo, il rifacimento di piazza della Repubblica, il Mercato delle Erbe, la Galleria Risorgimento e poi, allontanandosi dal centro, piazza d’Armi, le strutture sportivi come la piscina olimpionica,per citarne alcuni.