I Play Rocky al via il film sulla vera storia di Sylvester Stallone e la nascita del mito

Tra le storie più emozionanti delladel cinema, quella die del suo sforzo per portaresul grande schermo è una delle più iconiche. Ora, questa vicenda si prepara a diventare essa stessa un. Durante il panel di Amazon MGM Studios al CinemaCon, è stato confermato che il progetto, intitolato provvisoriamente “I”, è ufficialmente entrato in fase di produzione. Amazon conferma il progetto prequel diIlracconterà il viaggio personale e professionale di, che negli anni '70 si trovava in una fase difficile della sua vita. Senza denaro e con pochi appigli nel mondo del cinema, scrisse la sceneggiatura diin soli tre giorni, imponendo però una condizione fondamentale: avrebbe dovuto interpretare lui stesso il protagonista.