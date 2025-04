Lanazione.it - I Pinguini Tattici Nucleari a Firenze: “In scaletta forse Migliore”

Leggi su Lanazione.it

, 7 aprile 2025 - “Se inci sarà la canzone? Stiamo valutando se metterla perché è un pezzo importantissimo. Probabilmente sì". Riccardo Zanotti dei, in occasione della conferenza stampa a Palazzo Vecchio che presenta il concerto della band ail prossimo 25 giugno, fa capire una cosa importante, in un momento dove purtroppo i femminicidi sono quotidiani. La canzone '', dedicata a Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, ci sarà. L'attesa su 'Hello world', ultimo album della band, è notevole: ha ottenuto la certificazione Platino in meno di un mese. L'11 aprile intanto uscirà 'Botteghe vuote feat. Max Pezzali', il nuovo singolo con l'inedita versione in cui Max Pezzali presta la sua voce. Zanotti, che ha indicato nel Duomo dil'area più bella della città, ha ringraziato la città die il suo calore.