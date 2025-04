I nodi di Baia Flaminia | Il Comune? Prima fa Poi ce lo viene a dire

Baia c'è un po' di agitazione contro gli ultimi provvedimenti presi dall'amministrazione comunale dopo le proteste dei residenti. Tra chi non è d'accordo c'è Filippo Sparacca, titolare della spiaggia e del bar ristorante Joe Amarena sul lido di Baia Flaminia, molto conosciuto e frequentato anche dai giovani. Quali sono i problemi, Sparacca? "Il nodo non sta tanto nel fatto che vogliono introdurre la Ztl, oppure spegnere la musica a una certa ora. Il problema vero è che prendono Prima le decisioni e poi le comunicano. Prima decidono, fanno e poi lo dicono". Perché Prima fanno e poi comunicano? "Perché non vogliono confrontarsi con gli operatori. Il confronto presuppone dibattito e questo a loro non sta bene. Vale per la Ztl e non solo.

