I missili su Kryvyi Rih, e la pigra ingenuità di chi non riconosce le colpe della Russia

Rih è la città natale del presidente dell’Ucraina e venerdì, mentre il nomesua città è apparso su tutti i notiziari del mondo, mi è tornato in mente proprio Volodymyr Zelensky che, nella Stanza Ovale qualche secondo primafamigerata sceneggiata di Donald Trump e J.D. Vance che lo rimproveravano di non essere grato abbastanza, mostrava le immagini delle torture che hanno subito i soldati ucraini nella prigionia russa. Alcuni giornali hanno definito la reazione di Trump interessata, alcuni invece dicevano che non provava nessuna compassione.Immagino Zelensky venerdì scorso, intento a mostrare a tutto il mondo le immaginisua città natale, di un quartiere residenziale, di un parco giochi al centro di questo quartiere che è stato bombardato dai russi alla vigilia di un weekend – quando i ragazzi appena usciti da scuola giocavano dopo essersi lasciati alle spalle una settimana piena di compiti e di sirene antiaeree (che suonano ogni giorno).