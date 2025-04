I migliori film sugli squali in cui immergersi solo se hai coraggio a sufficienza

film sugli squali ci piacciono, e tanto. Inutile dire che il capolavoro del genere resta Lo squalo, che compie 50 anni nel 2025, ma nella storia del cinema gli shark movie occupano un capitolo importante, tanto da essersi meritati una sezione di genere a sé stante. Si tratta di una categoria piuttosto ampia, che comprende appunto titoli d'autore come la sovracitata pellicola di Steven Spielberg, a saghe trash come Sharknado o i vari Megashark, compresi gli esemplari a 2, 3, 5 teste. Insomma, per gli amanti del genere, la filmografia sembra non esaurirsi mai.GLI SHARK MOVIE PIU' RECENTIc'è Paradise Beach - Dentro l'incubo, che coniuga il fisico perfetto di Blake Lively all'adrenalina di una lotta per la sopravvivenza tra la sfortunata surfista solitaria e uno squalo bianco particolarmente affamato e fissato con le bionde. Gqitalia.it - I migliori film sugli squali, in cui immergersi solo se hai coraggio a sufficienza Leggi su Gqitalia.it ci piacciono, e tanto. Inutile dire che il capolavoro del genere resta Lo squalo, che compie 50 anni nel 2025, ma nella storia del cinema gli shark movie occupano un capitolo importante, tanto da essersi meritati una sezione di genere a sé stante. Si tratta di una categoria piuttosto ampia, che comprende appunto titoli d'autore come la sovracitata pellicola di Steven Spielberg, a saghe trash come Sharknado o i vari Megashark, compresi gli esemplari a 2, 3, 5 teste. Insomma, per gli amanti del genere, laografia sembra non esaurirsi mai.GLI SHARK MOVIE PIU' RECENTIc'è Paradise Beach - Dentro l'incubo, che coniuga il fisico perfetto di Blake Lively all'adrenalina di una lotta per la sopravvivenza tra la sfortunata surfista solitaria e uno squalo bianco particolarmente affamato e fissato con le bionde.

