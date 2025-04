Quotidiano.net - I mercati puntano sull’IA. Ma preferiscono quella Usa

MEGLIO LE AZIENDE STATUNITENSI che quelle cinesi. Parola di Mark Haefele, capo degli investimenti di Ubs Global Wealth Management, la divisione del gruppo svizzero Ubs che si occupa della gestione dei clienti di fascia medio alta con un patrimonio consistente a disposizione. Haefele si riferisce in particolare alle imprese con un business legato all’intelligenza artificiale (IA) e ha messo a confronto in una recente analisi due grandi potenze mondiali della tecnologia: gli Stati Uniti e la Cina, dove l’avvento l’IA sembra sia in procinto di gonfiare il fatturato di non poche società quotate in Borsa, in particolare i colossi dell’hi-tech. Stiamo parlando di nomi del calibro di Microsoft, Amazon o Alphabet negli Usa, oppure di Alibaba, Tencent e Baidu in Asia. Tutti questi gruppicon decisionema, conti alla mano, gli investimenti statunitensi sono ben più corposi di quelli cinesi.