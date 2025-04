I Joy-Con di Nintendo Switch 2 non avranno gli stick Hall Effect ma Nintendo li ha progettati da zero

Nintendo Switch è stato il famigerato drift degli stick, che ha causato frustrazione tra i giocatori e ha persino portato a cause legali. Dopo anni di segnalazioni e interventi di riparazione, molti speravano che l'atteso Nintendo Switch 2 adottasse finalmente la tecnologia Hall Effect, nota per eliminare quasi completamente il rischio di drift. Tuttavia, Nintendo ha smentito ufficialmente questa ipotesi, lasciando un mix di delusione e curiosità tra gli appassionati.Nintendo Life ha segnalato che durante un'intervista con Nate Bihldorff di Nintendo of America, è stato chiaramente confermato che i nuovi Joy-Con non utilizzeranno stick Hall Effect. Tuttavia, Bihldorff ha voluto sottolineare che questi stick sono stati ripensati da zero, offrendo una sensazione completamente diversa rispetto a quella dei modelli precedenti.

