I grandi concerti di aprile 2025 a Bologna: Myss Keta, Lucio Corsi e gli altri

, 7– Voglia di stringersi e poi / Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. La primavera è tornata, come cantava Loretta Goggi, e con lei tornano inella prospettiva, piano piano, di spostarsi sempre più all’esterno di club e locali. Torna anche, come a ogni inizio del mese, la puntata speciale del nostro podcast Il Resto di(può essere ascoltata qui sul sito o sulle principali piattaforme di riproduzione, come Spotify e Google Podcat) che sceglie per i lettori i principali appuntamenti musicali da non perdersi nelle prossime settimane., dolce dormire, quindi. Ma c’è poco da dormire in una città che non si ferma mai quando si parla di vita notturna e serate, e allora ecco gli show da segnare sul calendario con il pennarello rosso. Mercoledì intanto arriva ‘Beatlestory’, un tributo ai Fab Four scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti, mentre al Covo Club la band Ist Ist direttamente da Manchester.