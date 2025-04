Lanazione.it - I giovani della Cri: "Femminicidi, non possiamo girarci dall’altra parte"

Dopo gli ultimi, terribili, fatti di cronaca, iCroce Rossa Italiana del Comitato di Lucca, rappresentati dal consigliere Nicola Calanchi, hanno voluto esprimere un loro pensiero riguardo alla violenza di genere. "In questi giorni due nomi si sono impressi nei nostri cuori: Sara Campanella e Ilaria Sula - hanno scritto i, da sempre impegnati in campagne di sensibilizzazione - Duedonne, due studentesse, due vite spezzate dalla violenza. Due storie che ci riguardano, che ci toccano da vicino, come volontari, come ragazzi, come esseri umani". "Non. Quello che è successo a Sara e Ilaria è inaccettabile – proseguono - È il riflesso di una società in cui ancora oggi troppe donne vivono nella paura, nel silenzio, nell’indifferenza.