I farmaci Made in Italy nel mirino dei dazi di Trump | a rischio il nostro export e la salute degli americani

Mentre è presto per saggiare gli effetti dei dazi di Donald Trump, i cittadini americani temono le ripercussioni eventuali sul settore farmaceutico. Per Washington, le aree più importanti nella filiera di fornitura del settore sono Cina, India ed Europa. Ad esempio, gli stabilimenti in Cina e India producono quasi tutta la fornitura mondiale di principi attivi dell'ibuprofene e della ciprofloxacina. Ma questa faccenda riguarda molto da vicino anche l'Italia. Gli Stati Uniti, pur essendo una potenza nel settore farmaceutico, mantengono una forte dipendenza dai medicinali italiani grazie al ruolo dell'Italia come uno dei principali produttori farmaceutici in Europa. Le aziende italiane svolgono un ruolo cruciale nella produzione di principi attivi di alta qualità (API), nello sviluppo di trattamenti innovativi e nella produzione conto terzi per aziende americane.

