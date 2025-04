I Fantastici Quattro | Reboot MCU Anni ’60 Senza Easter Egg o altri Supereroi?

Fantastici Quattro: First Steps, ha svelato alcuni dettagli succosi sul film MCU in arrivo. E le novità sono davvero entusiasmanti. Un'Epoca D'Oro Ricreata: Effetti Pratici e Atmosfera Anni '60 Shakman punta a un'esperienza visiva unica, ispirata al cinema di Stanley Kubrick. Immagina un film girato nel 1965, con un'estetica retro-futuristica che mescola la tecnologia Marvel con l'epopea dell'Apollo 11. Per raggiungere questo obiettivo, il team ha fatto ampio uso di set e oggetti di scena reali, inclusa un'astronave in miniatura alta più di Quattro metri! Hanno persino utilizzato vecchie lenti e tecniche di ripresa dell'epoca, pur non rinunciando alla Computer Grafica. Niente Uomini di Ferro: Un Universo a Sè Stante Dimentica i collegamenti con gli altri film Marvel.

