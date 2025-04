Metropolitanmagazine.it - I Fantastici Quattro – Gli inizi non avrà easter egg, dice il regista

Ildi I– Gli, Matt Shakman, afferma che i fan non devono aspettarsi di vedere tantiegg in stile Marvel quando il film uscirà. Parlando con Empire, ilha parlato del suo approccio alla scrittura del film, sottolineando che l’ambientazione alternativa del progetto gli ha dato molta libertà. I film e gli show televisivi dell’MCU hanno presentatoegg che stuzzicano altri elementi del franchise principale, ma “Gli” sarà autosufficiente. Shakman sa che alla fine il suo team di supereroi si scontrerà con altri personaggi Marvel ma, per ora, vuole mantenere il film indipendente. “Siamo nel nostro universo. Il che è meraviglioso e liberatorio“, ha detto Shakman. “Non ci sono davvero altri supereroi. Non ci sonoegg. E non c’è nessuno che si imbatte in Iron Man o altro.