Mistermovie.it - I fan di Nightmare Dal profondo della notte hanno appena ricevuto brutte notizie sul reboot

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan dion Elm Street? Preparati, perché lenon sono delle migliori. Il presidente di New Line Cinema, Richard Brener, ha rivelato che un nuovo film è bloccato a causa di complicazioni legali sui diritti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.- Dal: Un Ostacolo Insormontabile?Brener ha ammesso che i diritti frammentati sono il principale ostacolo. Nel 2019, i diritti nazionali sono tornati agli eredi di Wes Craven, il creatoresaga. New Line Cinema detiene solo i diritti internazionali. Questo significa che per fare un nuovo film, serve un accordo tra gli eredi di Craven e uno studio di distribuzione statunitense (che potrebbe essere Warner Bros./New Line tramite un accordo separato). Un'altra opzione sarebbe che gli eredi vendano o concedano in licenza i diritti nazionali a New Line, ma finora non è successo nulla.