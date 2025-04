I Disco Club Paradiso tornano con il nuovo singolo Tuttapposto

Disco Club Paradiso sono pronti a tornare sulla scena musicale con il loro inconfondibile sound, nel nuovo singolo Tuttapposto. Dopo un anno di pausa dedicato ai concerti e alla creazione di nuovi brani, i Disco Club Paradiso sono pronti a ritornare sulla scena musicale con il loro inconfondibile sound. Venerdì 11 aprile, la band pubblicherà il nuovo singolo Tuttapposto con Artist First. Con questo nuovo singolo, i Disco Club Paradiso continuano a raccontare storie di vita quotidiana, immergendosi nelle dinamiche della provincia e portando alla luce emozioni autentiche che parlano a chiunque abbia vissuto la realtà dei posti in cui sembra non capitare mai nulla. Il brano esplora il tema dello stereotipo del provinciale, una figura che, dalla periferia, guarda alla grande città, sognando una vita diversa e cercando di cambiare il proprio destino.

