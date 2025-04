I detenuti di San Quentin riabbracciano i cuccioli che hanno cresciuto come cani da assistenza

Quentin, in California, i detenuti hanno potuto riabbracciare i cani che avevano cresciuto per diventare cani d'assistenza per persone con disabilità. Un progetto che unisce il riscatto sociale con l'amore per gli animali. Leggi su Fanpage.it Nel carcere di San, in California, ipotuto riabbracciare iche avevanoper diventared'per persone con disabilità. Un progetto che unisce il riscatto sociale con l'amore per gli animali.

I detenuti di San Quentin riabbracciano i cuccioli che hanno cresciuto come cani da assistenza. Ne parlano su altre fonti

I detenuti di San Quentin riabbracciano i cuccioli che hanno cresciuto come cani da assistenza - Nel carcere di San Quentin, in California, i detenuti hanno potuto riabbracciare i cani che avevano cresciuto per diventare cani d'assistenza per persone ... (fanpage.it)