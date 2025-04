I dazi? Impariamo dalla Cina che li tiene altissimi L’analisi di Arditti

Cina dazi medi intorno al 4%, mentre Pechino, senza troppi complimenti, risponde con una barriera del 20% su Bruxelles, e picchi su altri partner asiatici come Vietnam (46%) e Malesia (49%). Numeri che da soli delineano un quadro: la competizione globale non è una passeggiata, è una guerra commerciale dove chi ha visione gioca d’anticipo e chi si perde in burocrazia resta indietro.E qui l’Italia ha un’occasione. Sì, un’occasione concreta e misurabile. Il nostro settore manifatturiero – secondo i dati del Mimit – è il secondo in Europa dopo la Germania, con un saldo positivo che nel 2023 ha superato i 60 miliardi di euro. Formiche.net - I dazi? Impariamo dalla Cina (che li tiene altissimi). L’analisi di Arditti Leggi su Formiche.net Ci sono numeri che raccontano storie meglio di mille discorsi. E quelli postati da Gianclaudio Torlizzi su X fanno esattamente questo. Dicono che l’Unione Europea applica allamedi intorno al 4%, mentre Pechino, senza troppi complimenti, risponde con una barriera del 20% su Bruxelles, e picchi su altri partner asiatici come Vietnam (46%) e Malesia (49%). Numeri che da soli delineano un quadro: la competizione globale non è una passeggiata, è una guerra commerciale dove chi ha visione gioca d’anticipo e chi si perde in burocrazia resta indietro.E qui l’Italia ha un’occasione. Sì, un’occasione concreta e misurabile. Il nostro settore manifatturiero – secondo i dati del Mimit – è il secondo in Europa dopo la Germania, con un saldo positivo che nel 2023 ha superato i 60 miliardi di euro.

