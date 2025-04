I dazi di Trump colpiscono il settore dei videogiochi ecco spiegato l’aumento dei prezzi

dazi lanciata da Donald Trump non risparmia il mondo dei videogiochi. Secondo quanto riportato dall’analista Dr. Serkan Toto, le borse hanno già reagito con forti perdite per alcune delle compagnie giapponesi più note del settore. Sony è quella che ha subito il colpo più duro con un -10%, seguita da Nintendo (-7%), Bandai Namco e Capcom (-7% entrambe), Sega (-6,57%), Koei Tecmo (-5,83%) e Square Enix (-5,23%). Anche Konami, pur restando la meno colpita, registra una flessione del 4%. Particolarmente fragile appare il comparto mobile, che secondo Toto “sta andando ancora peggio”.L’effetto domino di queste politiche protezionistiche non si ferma ai mercati azionari. Nintendo of America ha annunciato che i preordini della nuova Switch 2, previsti per il 9 aprile, sono stati rimandati a data da destinarsi per valutare “l’impatto potenziale dei dazi e l’evoluzione delle condizioni di mercato”. Screenworld.it - I dazi di Trump colpiscono il settore dei videogiochi, ecco spiegato l’aumento dei prezzi Leggi su Screenworld.it La guerra deilanciata da Donaldnon risparmia il mondo dei. Secondo quanto riportato dall’analista Dr. Serkan Toto, le borse hanno già reagito con forti perdite per alcune delle compagnie giapponesi più note del. Sony è quella che ha subito il colpo più duro con un -10%, seguita da Nintendo (-7%), Bandai Namco e Capcom (-7% entrambe), Sega (-6,57%), Koei Tecmo (-5,83%) e Square Enix (-5,23%). Anche Konami, pur restando la meno colpita, registra una flessione del 4%. Particolarmente fragile appare il comparto mobile, che secondo Toto “sta andando ancora peggio”.L’effetto domino di queste politiche protezionistiche non si ferma ai mercati azionari. Nintendo of America ha annunciato che i preordini della nuova Switch 2, previsti per il 9 aprile, sono stati rimandati a data da destinarsi per valutare “l’impatto potenziale deie l’evoluzione delle condizioni di mercato”.

