I dazi di Trump affondano i mercati | Cina in rosso Tokyo -744% Hong Kong e Taiwan perdono quasi il 10%

mercati asiatici crollano all'apertura delle contrattazioni, travolti dalla nuova ondata di dazi imposti dagli Stati Uniti. L'iniziativa del presidente Donald Trump, che ha colpito con tariffe aggressive diversi partner commerciali, ha generato una reazione immediata e drammatica sui listini orientali. Le Borse di Tokyo, Taipei, Hong Kong, Shanghai e Singapore registrano perdite pesantissime, in molti casi superiori all'8-9%, mentre il prezzo del petrolio precipita sotto i 60 dollari. A Tokyo, l'indice Nikkei perde oltre il 7%, mentre a Taipei e Hong Kong i cali sfiorano il 10%, coinvolgendo i principali colossi tecnologici. L'India apre con un -3% e valuta una risposta politica ed economica alla mossa americana. Taiwan, invece, sceglie la via del dialogo, escludendo contromisure. Gli investitori globali reagiscono con crescente preoccupazione, temendo una spirale protezionista in grado di soffocare la crescita globale.

